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Культура

Мишустин возглавил оргкомитет по подготовке празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

29.09.2021 13:45|ПсковКомментариев: 0

Правительство утвердило состав организационного комитета по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, сообщается на сайте кабмина.

Оргкомитет возглавит председатель правительства Михаил Мишустин, заместителем главы оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав комитета также войдут министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и еще ряд представителей федеральных органов, губернаторы и их заместители, руководители крупных учреждений культуры, ректоры университетов.

Решение об учреждении оргкомитета принято по указу президента России Владимира Путина. В ближайшее время правительство представит план мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты, а также определит источники их финансирования.

Теги: #правительство #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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