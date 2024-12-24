Общество

T1 Облако помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов

Провайдер T1 Облако представляет доступ к управляемым кластерам Kubernetes из облака по модели Platform-as-a-Services (PaaS – платформа как услуга). Сервис обеспечивает клиентам гибкость при развертывании приложений на базе микросервисной архитектуры и контейнеров, оптимизируя затраты на разработку и время на запуск новых ИТ-решений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Managed Service for Kubernetes от T1 Облако дает клиентам возможность автоматически развертывать, масштабировать и управлять контейнерами в облачной среде провайдера, позволяя увеличить скорость обработки данных, создания, тестирования и выпуска новых приложений. Это особенно актуально для компаний с большими командами разработки из финансовой и телеком сфер, ретейла, логистики и других высококонкурентных направлений бизнеса.

Облачная инфраструктура T1 Облако обладает высокой производительностью, что ускоряет время отклика систем и дает возможность пользователям Managed Service for Kubernetes быстро и удобно реализовывать проекты различной сложности и масштаба. Сервис также подходит создания и тестирования приложений на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, требовательных к вычислительным мощностям. Благодаря возможности гибкого управления облаком клиенты провайдера могут легко развертывать и масштабировать веб-приложения при пиковых и переменных нагрузках, автоматически распределяя входящий трафик между контейнерами.

Managed Service for Kubernetes уже предварительно настроен, это позволяет быстро запускать контейнерные нагрузки в любой конфигурации и автоматизировать развертывание приложений, повышая эффективность работы специалистов DevOps. За пару кликов пользователи сервиса получают готовые к работе кластеры и могут гибко изменять настройки с помощью единого интерфейса управления облаком: заказать необходимое количество мастер-нод, масштабировать инфраструктуру под нужные задачи, проводить мониторинг работоспособности узлов и логирование контейнеров, балансировать нагрузку сети, регулярно создавать резервные копии, интегрироваться с другими облачными сервисами провайдера и много другое. Использование управляемых кластеров Kubernetes в T1 Облако позволяет снизить затраты на обслуживание собственной инфраструктуры, что особенно актуально для небольших компаний и стартапов.

Все задачи по управлению, обеспечению доступности и отказоустойчивости кластеров берет на себя провайдер T1 Облако, инфраструктура которого развернута на базе надежного оборудования в России в дата-центрах уровня TIER III и аттестована в соответствии с требованиями регулирующих органов. Сервис предоставляется в формате Managed Services (управляемые сервисы) по модели оплаты «Pay-As-You-Go» исходя из стоимости фактически используемых ресурсов с гарантированным уровнем SLA, круглосуточной технической поддержкой и обслуживанием от специалистов провайдера.