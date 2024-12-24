Общество

Глава администрации Великих Лук стал почетным донором России

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев получил звание почетного донора России, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Беляева

Андрей Беляев отметил, что начал сдавать кровь, будучи аспирантом вуза.

«Сегодня получил звание "Почетный донор России". Каждая сдача крови – наглядный пример силы и сознательности одного человека. Я горжусь тем, что несу добро, спасая здоровье и жизнь людей. Для значительного поступка нужно совсем немного - просто стать донором крови и вести здоровый образ жизни! Присоединяйтесь! От всей души благодарю наших сотрудников станции переливания крови. Каждый день они вместе с нами, донорами, спасают жизни людей!» - отметил Андрей Беляев.