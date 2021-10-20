Культура

Хабенский станет новым художественным руководителем МХТ имени Чехова

Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. На текущий момент известно, что Женовач ушел по собственному желанию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министерство культуры РФ.

Константин Хабенский. Фото: РИА Новости

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», — сообщили в министерстве.

В июне часть труппы МХТ имени Чехова предъявила претензии действующему худруку Сергею Женовачу. Народная артистка России Наталья Тенякова обвинила руководителя в «нелюбви к артистам и к театру».

Сергей Женовач. Фото: РИА Новости

Сергея Женовача назначили худруком театра в 2018 году по распоряжению Министерства культуры России. С первых дней руководства он заявил, что «намерен изменить курс своего предшественника Олега Табакова если не на 360 градусов, то на 180». Однако, по словам актеров, ни одна премьера при Женоваче не раскупается на «ура», как это было при Табакове.

Напомним, Константин Хабенский – российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель. В 2021 году ему присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2019 году он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. На основе аналитики сайта «КиноПоиск», Хабенского называют самым популярным актером в России за первые 15 лет XXI века.