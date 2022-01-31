Культура

Печорские музыканты стали лауреатами международного конкурса талантов

Печорские музыканты стали лауреатами международного дистанционного многожанрового конкурса талантов «Музыкальный экспресс - 2022», который проходил с 1 по 20 января.

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Видео: газета «Печорская правда»

Как пишет газета «Печорская правда», дипломом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» наградили музыкальную группу «За гаражами» из Печор. Она входит в творческий клуб «Феникс». Кроме того, руководитель группы Павел Самсонов получил благодарность организаторов конкурса.

Победителей определяли в четырех номинациях: «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Хореография» и «Театральное искусство».

Целями творческого состязания были:

- выявление и поддержка одаренных и талантливых исполнителей,

- создание дополнительных условий для развития творчества,

- воспитание художественно-эстетического отношения к искусству,

- раскрытие творческого потенциала детей и молодежи,

- повышение исполнительского мастерства участников учебных, творческих коллективов средних профессиональных и высших учебных заведений, участников самодеятельных коллективов,

- содействие творческой реализации детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из социально незащищенных семей и их адаптации в социуме,

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов и руководителей.