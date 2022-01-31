Печорские музыканты стали лауреатами международного конкурса талантов

Печорские музыканты стали лауреатами международного дистанционного многожанрового конкурса талантов «Музыкальный экспресс - 2022», который проходил с 1 по 20 января.
Видео: газета «Печорская правда»
Как пишет газета «Печорская правда», дипломом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» наградили музыкальную группу «За гаражами» из Печор. Она входит в творческий клуб «Феникс». Кроме того, руководитель группы Павел Самсонов получил благодарность организаторов конкурса.
Победителей определяли в четырех номинациях: «Вокал», «Инструментальное исполнительство», «Хореография» и «Театральное искусство».
Целями творческого состязания были:
- выявление и поддержка одаренных и талантливых исполнителей,
- создание дополнительных условий для развития творчества,
- воспитание художественно-эстетического отношения к искусству,
- раскрытие творческого потенциала детей и молодежи,
- повышение исполнительского мастерства участников учебных, творческих коллективов средних профессиональных и высших учебных заведений, участников самодеятельных коллективов,
- содействие творческой реализации детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из социально незащищенных семей и их адаптации в социуме,
- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов и руководителей.