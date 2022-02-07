Культура

Дом баронессы в Печорах после реставрации приспособят для современного использования

Дом баронессы Софьи Бюнтинг в Печорах (объект культурного наследия регионального значения) после реставрации приспособят для современного использования. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Дом баронессы Софьи Бюнтинг - деревянный дом с мезонином, внизу - цокольный каменный этаж. Он находится вблизи Псково-Печерского монастыря. Предположительно, Софья Бюнтинг заказала проект дома дипломированному инженеру (архитектору) А. Вале в 1934 году. Его подпись сохранилась под эскизным вариантом проекта (есть в архивах ипотечного банка). Дом спроектировали как «одноэтажный деревянный». В эскизном проекте имеется план мезонина и подвала.

«Сегодня памятник находится в плачевном состоянии, так как здание долго пустовало, служило пристанищем для людей без определенного места жительства, существовала постоянная угроза его уничтожения при неосторожном обращении с огнем. Возгорания случались не один раз. В исторической части города Печоры, граничащего с Европой, возле стен древней обители десятилетия стоял дом, имеющий выход на смотровую площадку с видом на монастырь, памятник средовой архитектуры, рядом с которым было небезопасно находиться» - рассказали в НКО.

В настоящее время продолжается разработка научно-проектной документации по ремонту, реставрации и приспособлению памятника для современного использования. Эскизный проект выполняют в нескольких вариантах.

Смотрите также Дом баронессы в Печорах планируют отреставрировать

Как отметили специалисты, сегодня архитекторы стараются учесть все, что необходимо для современного использования дома, сохраняя при этом важные исторические детали памятника. В настоящее время в здании отсутствует сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления. В результате работ с памятником все коммуникации проведут и подключат. Дом находится в зоне модернизации инженерных и канализационных сетей города Печоры.

«Судьба семьи Бюнтинг неразрывно связана с древнейшими фамилиями Псковской земли. Ее супруг, губернатор Твери Н. Г. Бюнтинг, был убит разъяренной революционно настроенной толпой 2 марта 1917 года. Тело было перевезено и погребено в пещерах Псково-Печерского монастыря», - добавили в НКО.