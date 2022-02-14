Культура

Фотография псковички вошла в сотню лучших на всероссийском конкурсе

Фотография псковички Варвары Бабенышевой вошла в сотню лучших на всероссийском конкурсе уличной фотографии Street photo Russia. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Фото: Варвара Бабенышева

«Мой снимок попал в 100 лучших на конкурсе Street photo Russia и войдет в книгу с сотней лучших стрит-авторов России!» - написала Варвара Бабенышева.

Ее работу, как и работы других участников, вошедших в сотню лучших, напечатают в фотокниге. Победителей и сотню лучших работ можно увидеть на сайте конкурса.