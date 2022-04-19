Эксперт рассказал, как заинтересовать инвесторов руинированными памятниками на Труда в Пскове

Главный архитектор Псковской области, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, как заинтересовать инвесторов руинированными памятниками на улице Труда в Пскове.

«Везде требуется комплексный подход. Возьмем начало улицы Труда, где стоят руинированные памятники, — инвестору, действительно, не интересно. Но вспомним про промышленную территорию на улице Труда, а там еще есть две зеленые зоны... Если их сделать центром притяжения, "набить" это место различными функциями (поликлиники, образовательные вещи, апартаменты для туристов, магазины, выставки), то инвестору в округе выгодно во что-то вкладываться. То есть эти памятники на улице Труда могут быть частью некого комплекса. Тогда это работает», — сказал он.