Культура

Минимум три новых мобильных автоклуба появятся в Псковской области

В Псковской области появятся как минимум три новых автоклуба в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не все районные дома культуры, по ее словам, могут обеспечить перевозку творческих коллективов и сценического оборудования.

Кроме того, в рамках выделенных средств комитет по культуре Псковской области планирует реализовать все поставленные задачи на 100%.

Кроме ремонтов районных ДК, ведется работа и по ремонту детских музыкальных школ, добавила Ольга Тимофеева.