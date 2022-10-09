Культура

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига лекторов»

Жители Псковской области примут участие в третьем сезоне конкурса «Лига лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участникам конкурса предстоит пройти ряд отборочных испытаний, чтобы поделиться своими знаниями с жителями всей страны. Среди кандидатов в лекторы от региона много преподавателей самых разных дисциплин, но есть и представители уникальных профессий. На протяжении всего сезона конкурсантам предстоит напряженная конкурентная борьба за 50 мест в списке лучших просветителей страны. Ведь число заявок на участие в этом сезоне побило все предыдущие рекорды — 9174 кандидата.

Среди 30 конкурсантов от Псковской области преобладают педагоги школьного, вузовского и дополнительного образования по самым разным дисциплинам: история, информационные технологии, экономика и финансы, декоративно-прикладное искусство, английский язык. Работать с аудиторией готовы не только педагоги, но и представители других профессий, в том числе чрезвычайно редких. В конкурсе участвует представитель духовной семинарии, глава региональных программ благотворительного фонда, директор планетария, руководитель Псковского УФАС России, чтец аудиокниг.

Участники конкурса «Лига лекторов» от региона готовят лекции на тему бизнеса и карьеры, естественных наук, культуры и искусства, экологии и благотворительности, и социально-гуманитарных дисциплин.

Конкурс «Лига лекторов» стремительно набирает обороты. Если в первом сезоне участвовали 2,5 тысяч лекторов, во втором — более пяти тысяч, то в третьем сезоне число участников составило более девяти тысяч человек.

За звание лектора «Знания» поборются участники из 88 российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. В конкурсе участвуют жители 1 096 городов и поселков страны. Третий сезон «Лиги лекторов» удивляет и разнообразием возрастов конкурсантов: самому старшему участнику этого сезона - 88 лет, а самых молодых, 18-летних конкурсантов, - 140 человек, добавили в пресс-службе.