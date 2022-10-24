Культура

Мультипликатор Алексей Демин встретится с участниками фестиваля в Пушкинских Горах

Председателем жюри конкурсной программы Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который пройдет в Пушкинских Горах с 17 по 20 ноября, станет ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: организаторы фестиваля

В рамках фестиваля пройдет ретроспективный показ его фильмов и встречи со зрителями.

«Атмосферу, в которой существуют герои его работ, точно передает «акварельная» техника, а манеру повествования отличает особый почерк с узнаваемой деминской интонацией. Автор обращается к современнику через переосмысление литературных сюжетов, через точно найденные образы. Мультипликатор очень ждет встречи с псковским зрителей. Даже не смотря на то, что темы в фильмах Алексея Демина поднимаются недетские, даже с младшими школьниками он умеет находить общий язык», – рассказали о мультипликаторе.

Многие фильмы Алексея Демина стали участниками и призерами престижных российских и международных кинофестивалей. Одна из самых известных и титулованных работ, «Кошки под дождем», собрала множество наград, среди которых национальные кинопремии «Ника» и «Золотой орел». В 2001 году на Открытом российском фестивале анимационного кино в Тарусе она получила приз жюри «за самый человечный фильм». «Кошки под дождем» созданы по песенке Софьи Милькиной - сценариста, режиссера, жены знаменитого кинорежиссера Михаила Швейцера.

«У фестиваля "Пушкин и…" важная особенность, он отражает извечную связь анимации и литературы. Самые яркие произведения первых российских мультипликаторов - Владислава Старевича, Ивана Иванова-Вано, Николая и Ольги Ходатаевых, Михаила Цехановского - создавались по литературным произведениям. История анимационного кино не знает периодов, когда режиссеры пренебрегали литературными источниками. Предчувствую интересную программу и надеюсь, что у этого фестиваля впереди долгая жизнь. Тем более в названии его - имя великого Пушкина. Каждый год появляются новые авторы, очень талантливые и необычные, и фестиваль – отличная возможность встретиться создателям фильмов со зрителями», - говорит Алексей Демин.

На вопрос, строго ли жюри будет оценивать конкурсные фильмы, Алексей Демин ответил, что работа в жюри всегда непростая, ответственная и командная, и он рассчитывает, что члены жюри смогут договориться и найти правильное решение.

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах 17-20 ноября 2022 года. На нем будут показаны мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведениях. Это анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020-2022 годах. Фестиваль будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями и тематическими мастер-классами.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей. Программа появится в ближайшее время в официальной группе фестиваля.