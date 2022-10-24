Культура

Пушкиногорцев возмутили пустующие каркасы для уличных выставок

Пушкиногорцев возмутили пустующие каркасы для уличных выставок. Запись об этом разместили в сообществе «Подслушано Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото здесь и далее: «Подслушано Пушкинские Горы» / «ВКонтакте»

«Уважаемые чиновники из администрации и деятели культуры, хотел бы для вас поднять тему про эти информационные каркасы. Скажите, пожалуйста, сколько ещё лет нужно им вот так простоять пустыми (голыми), чтобы они сгнили? Неужели у вас нет фантазии за эти годы со дня их установки, чтобы их украсить картинами, фотографиями и так далее?» – говорится в посте.

Горожане в комментариях поддержали возмущенного мужчину, но отметили, что подобное обращение не принесет результата.