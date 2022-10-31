Культура

Новую арт-студию планируют открыть в Пскове на улице Профсоюзной

Новую студию планируют открыть на улице Профсоюзной 16 ноября. Участниками могут стать все, кто любит изобразительное искусство и хочет научиться его создавать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека

«Уровень подготовки значения не имеет. Это могут быть и профессионалы, и любители, и те, кто ни разу не брал в руки карандаши и кисти. Главное и единственное условие – желание творить. Всеми необходимыми материалами на первых порах участники будут обеспечены», - подчеркнул руководитель студии.

Александр Елисеев – московский художник, чья выставка год назад прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Зрители отмечали «высокий профессиональный уровень, самобытность и эстетическую ценность» его картин. С недавних пор он живет в Пскове.

У Александра Елисеева не только творческий, но и педагогический опыт. Семь лет он преподает основы изобразительного искусства для всех желающих, в том числе готовит к поступлению в вузы, помогает студентам.

«Спектр образовательных услуг самый широкий. У нас можно будет получить знания и по академическому рисунку, и по технике живописи. Новичкам поможем освоить азы, более опытным художникам определиться со стилем и направлением. Это может быть и живопись, и графика: все, что захотите. Было бы вдохновенье и желание творить», - говорит художник.

Занятия будут проходить два раза в неделю (среда с 18.30, суббота с 12.00) в выставочном пространстве «Аквариум» - «просторном, светлом, очень комфортном помещении». По итогам планируется вернисаж художников, посещающих студию изобразительных искусств.