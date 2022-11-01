Культура

О возникновении в Пскове киноцензуры рассказали архивисты

О возникновении киноцензуры в Пскове более 100 лет назад рассказал Государственный архив Псковской области. Отрывок из газеты «Вестник Псковского губернского земства» архивисты опубликовали в своём Telegram-канале.

Изображение: Государственный архив Псковской области

В 1914 году Псковское губернское земское собрание обсуждало вопрос цензуры.

«Ввиду того, что за последние годы кинематографические представления приняли до чрезвычайности отрицательные направления, и на экранах почти постоянно фигурируют прямо развращающие картины, вредно влияющие как на детей, так и на взрослое население, губернское земское собрание после оживленного обмена мнений постановило возбудить ходатайство об установлении общеимперской, вполне осведомленной цензуры к развитию всех ценных и в некоторых отношениях незаменимых для поднятия уровня образования широких слоев населения отраслей кинематографа вместе с настойчивой борьбой с вредными уклонениями и злоупотреблениями его в возбуждении безнравственных и преступных низменных инстинктов толпы, с непременным выделением особой программы представления для детей и подростков», - писал 23 февраля 1914 года «Вестник Псковского губернского земства».

В России стали привлекать к созданию кинокартин известных писателей. К примеру, подобный опыт был у Александра Куприна. Ряд его произведений экранизировали, правда, результат, по словам самого автора, был не всегда удачным.

В 1914 году шла работа над картиной по роману «Яма» (о драме обителей публичного дома). Она еще не вышла в прокат, а депутат Владимир Пуришкевич уже с большой трибуны в Думе заявил об опасности ряда картин в российском кинематографе. И «Яма» оказалась в этом списке. В результате выпуск картины на большой экран запретили.