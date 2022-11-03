Культура

Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских экспонирует «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 4 ноября, в день, когда Русская православная церковь почитает икону Казанской Божией Матери, знакомит подписчиков и посетителей своих официальных сообществ в социальных сетях с одной из наиболее ценных меморий в своём собрании, это «Богоматерь Казанская» из семьи Пушкиных-Ланских, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Икона «Богоматерь Казанская» из семьи Пушкиных-Ланских (из собрания музея-заповедника «Михайловское»)

В псковские пушкинские места эту икону привезли в 1972 году из Государственного исторического музея. Образ был выкуплен у старожила подмосковной Лопасни, где в своё время жили или бывали Васильчиковы, Ланские, Пушкины и Гончаровы, связанные между собой родством. В Лопасне также некоторое время жили дети старшего сына поэта Александра Пушкина и его первой супруги Софьи, урождённой Ланской.

«В семье Пушкиных была своя, особо чтимая икона Казанской Божией Матери. Александр Сергеевич пожертвовал её в Святогорский монастырь весной 1836 года, сразу после похорон своей матери, Надежды Осиповны. В обители, к сожалению, этот образ не сохранился», - добавили в музее.