Культура

Елена Бибикова поддержала инициативу о включении мастер-классов по гончарному делу в афишу Пушкинской карты

Развитие народных художественных промыслов в Псковской области обсудила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, заместителем председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергеем Зуевым и директором завода «Псковский гончар» Вадимом Боровко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сенатора.

В Псковской области зарегистрировано восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются производством изделий народных художественных промыслов. Одно из них - завод «Псковский гончар», включенный в утвержденный Минпромторгом РФ перечень организаций народных художественных промыслов из 34 регионов России, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Директор завода «Псковский гончар» положительно оценил включение предприятия в перечень организаций НХП. При этом считает необходимым установление прозрачных условий предоставления федеральных субсидий, что позволит предприятиям планировать свою работу на перспективу.

Как отметила Елена Бибикова, есть необходимость обновления материально-технической базы завода, привлечение новых молодых специалистов, а также требуется создание единого центра народно-художественных промыслов в центре Пскова.

Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий в 2023 году. В перспективе, по словам Ольги Тимофеевой, в школе может быть создана и студия народных художественных промыслов.

Сенатор поддержала предложение регионального комитета по культуре о возможном включении мастер-классов по гончарному делу в афишу Пушкинской карты с целью популяризации гончарного мастерства среди школьников и студентов Псковской области.