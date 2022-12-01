Культура

Школьников, педагогов и родителей приглашают к участию в «Культурном марафоне»

Школьники, педагоги и родители Псковской области могут принять участие в «Культурном марафоне», который проходит онлайн в рамках проекта «Культура для школьников». По итогам марафона участники смогут выиграть призы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году «Культурный марафон» проходит в четвертый раз. Он посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии. Эксперты приготовили для участников интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Марафон продлится до 9 декабря 2022 года.

Организатор марафона — Яндекс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Чтобы поучаствовать в марафоне, нужно зайти на сайт акции: https://education.yandex.ru/culture/

Первый Культурный марафон прошел в 2019 году и был посвящен миру современной культуры. В 2020 и 2021 году темами стали культура народов России и кинематограф. С каждым годом количество участников растет: к прошлогоднему «Культурному марафону» присоединился 1 миллион учеников и 50 тысяч преподавателей.