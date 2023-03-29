Культура

Рок-группа «Площадь Восстания» отметит своё 15-летие концертом в псковском баре «Нора»

Рок-группа «Площадь Восстания» отметит своё 15-летие концертом в баре «Нора» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор концерта и директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семёнов.

«Псковичи и псковички, а кто из вас помнит первое выступление группы "Площадь восстания" в городе? А у нас даже видео сохранилось! 7 лет прошло и вот, наконец, они впервые с сольным концертом в псковской "Норе"! Советуем не пропустить, лучшие песни в электричестве и акустике, световые и видеоинсталляции, и, конечно, самая душевная атмосфера гарантирована!» – отметил Андрей Семёнов.

Видео: «Добрый рок Псков» / «ВКонтакте»

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке. Группа мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, «Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).