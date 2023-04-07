Культура

Александр Борисов: Аллея правителей России станет украшением Пскова

Аллея правителей России станет украшением Пскова и важной точкой притяжения для псковичей и гостей города. Такое мнение озвучил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

Депутат прокомментировал итоги визита в Псков помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

«Я хочу выразить признательность губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за оперативный выбор места установки бюстов руководителей нашего государства, из которых будет сформирована Аллея правителей России. Соседство аллеи с входом в будущий парк "Россия – моя история" обеспечит создание историко-просветительского кластера на этой территории. А ведь именно пробуждение интереса к истории нашей страны – важнейшая задача РВИО», - приводит слова Александра Борисова Telegram-канал регионального отделения РВИО.