Культура

Подрядчика для ремонта флигеля усадьбы Ганнибалов вновь ищут в «Михайловском»

Ремонтные и реставрационные работы объекта культурного наследия «Усадьба Ганнибалов» («Флигель А. П. Ганнибала», 1740-е годы, конец XVIII-начало XIX века), расположенного деревне Петровское Пушкиногорского района, вновь заказал мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Михайловское». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Единая информационная система в сфере закупок

В описании объекта закупки указано, что необходимо выполнить реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора, металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, конструкций и деталей из естественного и искусственного камней; ремонт и приспособление объектов культурного наследия.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ с момента их сдачи – 5 лет, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта.

Также отмечается, что объект является действующим музеем и расположен на территории объекта культурного наследия федерального значения. Территория парка и музей эксплуатируются.

Ранее сообщалось, что торги по заключению контракта на ремонт флигеля усадьбы Ганнибалов в Петровском не состоялись.

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Начальная (максимальная) цена контракта ранее составляла 4 млн 468 тысяч 72 рубля. Согласно новым условиям, теперь она поднялась до 5 млн 71 тысячи 621 рубля.

Источник финансирования – собственные средства организации.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 28 апреля.