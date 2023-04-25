Культура

Студенты псковского колледжа искусств готовятся к выступлению в Музее Победы

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова готовятся к выступлениям в рамках Межнационального кросс-культурного проекта «Покуда сердца стучат», которые состоятся в Москве в Музее Победы 29 апреля и в Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Вместе с псковичами в патриотической акции примут участие молодые чтецы из Татарстана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы, Тверской и Луганской областей. Многоголосный чтецкий хор исполнит поэму Роберта Рождественского «Реквием»

С 25 апреля в Москве проходит активная подготовка к выступлениям: репетиции в Музее Победы и Доме Актера, мастер-классы по сценической речи, ритмике, актёрскому мастерству в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Помимо репетиционной работы, студенты колледжа побывали на экскурсии в Государственном музее имени Пушкина и Музее Победы.

В колледже напомнили, что руководителем проекта является Марина Багдасарян, педагог, театральный обозреватель, кандидат педагогических наук, шеф-редактор Радио «Культура», автор и ведущая программ, сценарист, режиссер и продюсер. Автор рече-голосовой партитуры – Мария Оссовская, кандидат филологических наук, профессор Театрального института имени Бориса Щукина; заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, художественный руководитель Московского театра чтеца.