Культура

Стендовая выставка «Крест и меч Изборска» открылась в музее-заповеднике

Стендовая выставка «Крест и меч Изборска» открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Выставка посвящена ратным подвигам изборян и каменным крестам, являющимся особой приметой и неотъемлемой частью изборского историко-культурного ландшафта», - рассказали в учреждении.

Каменные кресты в Изборске можно встретить в центре деревень, на обочине дорог, внутри сельской часовни и в стене каменного храма, на древнем могильнике или кладбище. Их известно огромное множество и у каждого креста своя история и свое предназначение.

Выставка доступна для всех туристов, посетителей музея-заповедника и местных жителей. Информационные стенды размещены на западной стороне Изборской крепости на горе Жеравьей и у могильника «Скудельня с каменными крестами», где по преданию было братское захоронение воинов, участников русско-ливонской войны 1480-1481 годов. Принято считать, что именно с этого места впервые обстреливались укрепления Изборской крепости.

«За помощь в создании выставки выражаем глубокую признательность заслуженному художнику России Александру Стройло, графику которого вы можете увидеть на выставке "Крест и меч Изборска"», - добавили в музее.