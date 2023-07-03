Культура

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 8 июля

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

В этом году фестиваль будет посвящен купальским традициям. Праздничные гуляния традиционно пройдут на поляне перед домом известной усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой в деревне Церковище.

Своими выступлениями зрителей порадуют фольклорные коллективы Псковской области и гости из Санкт-Петербурга: фолк-поп группа «Йога» и фольклорный ансамбль «Старая деревня».

В этот день в Церковище приедет ученица Ольги Сергеевой, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. У гостей фестиваля будет возможность вживую услышать невероятный голос певицы, узнать о жизни и творчестве Ольги Сергеевой из уст ее последовательницы.

В завершение фестиваля фольклорные коллективы соберутся в большой хоровод и исполнят купальскую песню из репертуара Ольги Сергеевой «Червоная роза, не стой ле дороги».

На традиционном конкурсе «Складчина» участники фестиваля презентуют свои конкурсные блюда.