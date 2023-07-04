Культура

Изборский музей можно будет посетить бесплатно 5 июля

Вход в Изборский музей-заповедник будет бесплатным для всех льготных категорий посетителей 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедник

Воспользоваться льготой могут школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры и воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

Гостей и жителей региона приглашают прогуляться по Изборской крепости, где сейчас работают выставки «Победители», «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» и «Александр Невский. Спаситель земли Русской», поближе познакомиться с ратными подвигами изборян на недавно открывшейся стендовой выставке «Крест и меч Изборска» и познакомиться с многообразием народного костюма на выставке «Изборский хоровод».

Для детей работают выставки «Двенадцать месяцев» и «Родная сказка».