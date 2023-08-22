Культура

Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове в октябре

Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове в октябре. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Впереди нас ждет фестиваль "Другое искусство", он пройдет в начале октября. Мы начали взаимодействовать с Российской государственной специализированной академией искусств, из которой к нам привезут огромное количество мастер-классов. Соответственно, мы сформируем театральную и музыкальную программы. Фестиваль будет по четырем направлениям. Мы с трепетом относимся к этому фестивалю и считем, что на него ни в коем случае нельзя уделять меньше внимания», - рассказала Ольга Тимофеева.

«Другое искусство» - международный творческий фестиваль, целью которого является формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью общей культуры общества.