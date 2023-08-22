Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове в октябре. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Другое искусство» - международный творческий фестиваль, целью которого является формирование уважительного отношения общества к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.
Фестиваль призван показать широкой общественности творческие достижения людей с особенностями развития и подтвердить их право быть неотъемлемой частью общей культуры общества.