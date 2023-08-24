Культура

Показ фильма «Вызов» состоялся в Псковском музее-заповеднике

В этом году Псковский музей-заповедник впервые присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». В Покровской башне состоялся показ фильма «Вызов», первой в мире полнометражной художественной киноленты, сцены для которой снимались в космосе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Символично, что в главной роли картины – известная российская актриса театра и кино, псковичка Юлия Пересильд.

«Сегодняшняя ночь совершенно особенная, ведь показ фильм прошел в башне, которая стала главной героиней событий осады Пскова Стефаном Баторием и на территории которой прошел исторический праздник "Воевода Шуйский". Думали ли наши предки, что в красивейшей Покровской башне когда-нибудь покажут кино о космосе. Мы очень рады, что наше начинание вызвало колоссальный интерес псковичей. Я абсолютно убеждена, что в следующем году мы также присоединимся к акции "Ночь кино"», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В акции, которая прошла на площадке музея, приняли участие как жители, так и гости города. Зрители приходили целыми семьями. В импровизированном кинозале не осталось ни одного свободного местам.

Гости отмечали, что решили присоединиться к «Ночи кино», так как всегда мечтали побывать в одной из самых больших башен города и посмотреть уникальный фильм, в котором снялась наша землячка.

В пресс-службе отметили, что акция «Ночь кино» в этом году прошла в России в восьмой раз. Организаторами акции выступили Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».