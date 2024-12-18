Общество

КПРФ воздержалась от голосования за бюджет Псковской области

КПРФ воздержалась от голосования за бюджет Псковской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщил председатель обкома КПРФ Петр Алексеенко на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Впервые за долгое время мы не будем голосовать против. Наша фракция воздержится», - сказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что партия понимает сложности, в которых находится наше государство. «И в этих условиях проведена работа, в которой в бюджете закрыто множество проблемных вопросов. Конечно, мы не можем построить социализм в отдельно взятой регионе, но надо к этому стремиться. Продолжаются поступления из федерального бюджета», - подытожил он.

При голосовании Псковское областное Собрание депутатов приняло областной бюджет 2025 года в трёх чтениях.