Культура

Синичкин день отпраздновали в «Михайловском»

Синичкин день отпраздновали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом сообщается в группе музей в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

«В череде праздников есть несколько, связанных с природой и животным миром. Один из таких — Синичкин день — мы ежегодно празднуем в музее-заповеднике. Этот день посвящен синицам, ярким и непосредственным птичкам-малышкам, знакомым каждому с самого детства. Именно к этому дню было принято делать кормушки и заготавливать пищу для птиц, остающихся зимовать, — не только для синиц, но и для щеглов, снегирей, соек, свиристелей», - рассказали в музее.

Сотрудники службы музейных лесов и парков Пушкинского заповедника постоянно проверяют сохранность скворечников и синичников на территории усадебных парков. По традиции именно в Синичкин день вместе с ребятами из Пушкиногорской школы-интерната старые синичники заменяют новыми. В этом году помощниками стали ученики 6 класса, которые с азартом обсудили всю птичью-синичью жизнь, пробежались по парку Тригорского в поисках именинницы, отыскали место для нового синичьего дома и с гордостью доставили его к месту установки.

«Хозяйка дня не подкачала — передала через музейных сотрудников гостям яблочки. Верить или не верить в древние приметы Синичкиного дня – дело личное, но позаботиться о неперелетных птицах зимой дело общее», - заключили в «Михайловском».