Культура

«Михайловское» представляет работы победителей музейного конкурса в Индии

Две праздничные выставки из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли в Русском доме в Ченнаи (ранее Мадрас, Республика Индия).

Фото здесь и далее: Русский дом в Ченнаи

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, первая из этих выставок — «Встреча с новогодней сказкой». На ней представлены работы победителей традиционного, ежегодного конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Это творческое соревнование вот уже десять лет объединяет самодеятельных и профессиональных художников со всего мира: в разные годы свои рисунки в музей присылали юные и взрослые поклонники творчества Пушкина не только со всех уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, от Франции и Македонии до Египта, Японии и Соединённых Штатов Америки. Только в прошлом году в «Михайловском» получили 1 686 писем с конкурсными работами.

В заповеднике особо подчеркнули, что нынешнее «путешествие в Индию» — первая зарубежная презентация этого успешного музейного проекта.

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На другой ченнайской выставке из «Михайловского» представлены отечественные новогодние и Рождественские открытки разных лет из собрания самого молодого отдела Государственного Пушкинского заповедника — выставочного зала «Музейная почта».

Такое предпраздничное поздравление из России коллеги в Индии приняли с сердечной благодарностью. «Новый год и Рождество Христово — праздники, объединяющие людей, напоминающие нам о Любви, которая есть высший смысл человеческой жизни. Поздравительная открытка уже более двухсот лет помогает сближать и радовать дорогих нам людей», — говорится в сообщении о новых выставках из Пушкиногорья в официальном сообществе Русского дома в Ченнаи в Telegram.

Планируется, что экспозиции «Встреча с новогодней сказкой» и «Выставка рождественских и новогодних открыток» из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут открыты для жителей и гостей города на юге Индии до середины января наступающего 2024 года.