Культура

Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России

Кинопоказы отечественных фильмов пройдут в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке министерств культуры, образования и просвещения России.

Расписание:

14:00-14:45: фильм «Ковчег» (режиссёр Станислав Ставинов), 6+ (44 мин).

Это фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе и о людях, оказывающихся внутри. Мало кто знает, но именно здесь, на Западном Кавказе, наивысший уровень биоразнообразия в Европе. Растёт самый высокий лес и выпадает самый глубокий снег. А ещё здесь обитает одна из крупнейших популяций зубров в мире, которую чудом удалось восстановить всего от одного последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ.

15:00-15:20: фильм «Балалайка 2.0» (режиссёры – Владимир Бучинский, Руслан Махмуд-Ахунов), 12+ (20 минут).

Москвич Даниил Воронов – молодой музыкант-балалаечник. Он выступает на улице и в небольших клубах. Увлечение балалайкой изменило его жизнь: он приехал из Москвы в Ульяновск, где благодаря деятельности нескольких людей возник центр возрождения балалайки – открылась мануфактура и единственный в мире музей балалайки. Теперь он часть этого феномена. Но сумеет ли Даниил вписать традиционную балалайку в современный музыкальный контекст?

15:30-16.50: фильм «Музыка Сибири» (режиссёр – Владимир Батуров), 12+ (1 час 17 минут).

Музыка Сибири – фильм о колоритном сибирском звучании. О пробирающем до мурашек горловом пении. От героического эпоса до мистического горлового пения – фильм расскажет о талантливых музыкантах, которые воплощают культуру, дух и философию своего народа в самобытном музыкальном мире фольклора и народных песен.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Телефоны для записи: +79113580816, +78112292259.