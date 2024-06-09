Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России

Кинопоказы отечественных фильмов пройдут в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове в День России, 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке министерств культуры, образования и просвещения России.
Расписание:
Это фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе и о людях, оказывающихся внутри. Мало кто знает, но именно здесь, на Западном Кавказе, наивысший уровень биоразнообразия в Европе. Растёт самый высокий лес и выпадает самый глубокий снег. А ещё здесь обитает одна из крупнейших популяций зубров в мире, которую чудом удалось восстановить всего от одного последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ.
Москвич Даниил Воронов – молодой музыкант-балалаечник. Он выступает на улице и в небольших клубах. Увлечение балалайкой изменило его жизнь: он приехал из Москвы в Ульяновск, где благодаря деятельности нескольких людей возник центр возрождения балалайки – открылась мануфактура и единственный в мире музей балалайки. Теперь он часть этого феномена. Но сумеет ли Даниил вписать традиционную балалайку в современный музыкальный контекст?
Музыка Сибири – фильм о колоритном сибирском звучании. О пробирающем до мурашек горловом пении. От героического эпоса до мистического горлового пения – фильм расскажет о талантливых музыкантах, которые воплощают культуру, дух и философию своего народа в самобытном музыкальном мире фольклора и народных песен.
Вход свободный. Количество мест ограничено. Телефоны для записи: +79113580816, +78112292259.