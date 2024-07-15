Обновленную библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября

Библиотека «Родник» вышла на завершающий этап модернизации по нацпроекту «Культура». Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин, мягкие пуфы и удобные кресла постепенно занимают свои места, просторные стеллажи заполняются новыми книгами, готовится к работе мультимедийное оборудование.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Пока в помещениях библиотеки царит творческий беспорядок, но уже сейчас можно представить, как будут выглядеть зона чтения для взрослых и детский абонемент, творческая территория для игр и мастер-классов и зона молодежных активностей», - написал в своем Telegram-канале Борис Елкин.
Открытие обновленной библиотеки запланировано на 26 сентября.
Напомним, библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева прошла конкурсный отбор Минкульта РФ и получит 8 миллионов рублей на модернизацию по национальному проекту «Культура».
Работы по благоустройству начаты в феврале 2024 года.