Культура

Больше половины современных писателей любят роман «Евгений Онегин» со школьной скамьи — опрос

Более половины современных российских независимых авторов, принявших участие в опросе на литературной платформе «Литнет», любили читать в школе произведения Пушкина, в частности, роман «Евгений Онегин». Об этом корреспонденту Псковской Ленты новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», уточнив, что отдельные результаты опроса размещены сегодня, в первый день нового учебного года, на сайте «Год литературы».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее отметили, что считают опрос, посвящённый произведениям из общеобразовательного учебного курса по литературе, достаточно репрезентативным: на него откликнулись более тысячи пишущих и публикующихся в сети. Более того, 40% опрошенных сообщили, что читали бóльшую часть произведений из школьной программы, а ещё 29% прочли абсолютно всё, что им задавали, и их мнению, поэтому вполне можно доверять. Лидером среди русскоязычных классиков стал Пушкин (62%), значительно опередив Булгакова, Лермонтова и Гоголя (52%, 49% и 48% соответственно); ещё более показательна победа Пушкина в выборке, сделанной отдельно среди поэтов — 65% против 49% у Лермонтова, 48% у Есенина и 37% у Ахматовой.

При этом в списке конкретных произведений «Евгений Онегин» несколько проиграл «Мастеру и Маргарите» (51% против 55%). Кроме того, в топ-10 вошли ещё и сказки Пушкина («бронза» и 50%), а также его «Капитанская дочка» (пятая позиция, 45%). При этом 43% современных писателей уверены, что русскую классику нужно было бы читать в более осознанном возрасте; 75% опрошенных перечитывали произведения из школьной программы во взрослом возрасте и в большинстве своём — в 72% случаев — поменяли своё отношение к ним.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» добавили, что всё, связанное с именем и творчеством поэта, в частности, с «Евгением Онегиным», чрезвычайно важно для музейной работы. В первую голову, это связано с тем, что, как известно, центральные главы романа в стихах поэт писал именно в псковском родовом имении, будучи «ссылочным невольником». По свидетельствам современников Пушкина и по ряду более поздних литературоведческих версий портреты героев «Онегина» поэт «списывал» со своих приятелей и соседей — обитателей усадьбы «Тригорское».

Сейчас в основополагающем для учреждения документе — «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича есть пункт о воссоздании «Дома Вындомских» в музее-усадьбе «Тригорское» и организации там музея романа «Евгений Онегин».

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Кроме того, напомнили в музее, на недавних Михайловских Пушкинских чтениях «Есть имена, как солнце!..» был представлен проект экспозиции «Сон Татьяны». Презентовала эту работу её автор — Наталья Михайлова, доктор филологических наук, академик РАО, главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).