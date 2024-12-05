Культура

Псковские подростки могут пройти бесплатный курс по написанию песен

Цифровая экосистема МТС открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» (12+) на онлайн-платформе «Поколение М» для школьников и студентов, сообщает пресс-служба компании. Завершится курс кастингом в МТС Лейбл. Лучшие участники смогут сотрудничать с компанией и получать всестороннюю поддержку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла — коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. Курс не ориентирован на конкретный жанр и подходит музыкантам, играющим в любых стилях. В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с компанией. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе цифровой экосистемы, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.

Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности — продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек, из которых значительную часть составили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди участников также были жители других стран: Беларуси, Казахстана, Турции и даже Японии. Разнообразным оказался возраст слушателей курса — преимущественно от 13 до 24 лет и старше.