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ЖКХ

После отмены НДС для мусорного регоператора существенного снижения тарифов ожидать не стоит - Елена Пилипенко

21.03.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

Существенное снижение тарифа на вывоз и утилизацию мусора для населения Псковской области возможно лишь в том случае, если будет пересмотрена стоимость транспортировки ТКО в составе тарифе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании коллегии по пересмотру ранее принятых тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в Псковской области сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

Так она ответила на вопрос представителя Псковского УФАС, которая поинтересовалась, почему, если плата за негативное воздействие на окружающую среду снизилась со 194,50 руб. до 95 руб. за тонну ТКО, то есть более чем в два раза, тариф для населения снижен достаточно незначительно: при нормативе 1,44 куб. м на человека в год тариф составит ежемесячно 93,41 руб. по северной зоне (снижение - 1,54 руб.) и 90,77 - по южной (снижение - 1,42 рубля).

«На оплату населения практически не повлиял этот пересмотр, поскольку в общем объеме затрат «Экопром» 70% занимает транспортировка, а оплата за негативное воздействие - менее 20%. То есть мы скорректировали только эту строчку затрат у регоператора, который по сути не является плательщиком по оплате негативного воздействия на окружающую среду, поскольку у него самого нет полигонов для захоронения ТКО. Эту плату вносят только наши операторы полигонов», - пояснила Елена Пилипенко.  

Кроме того, она уточнила, что, даже в случае отмены НДС для регоператора, население не получит десятков рублей снижения в квитанциях. «Это будет снижение на рубль или рубль с небольшим», - отметила чиновник.

Напомним, в настоящее время правительством РФ в Госдуму внесен проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс, согласно которому региональный оператор будет освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно этому закону комитетом также будет рассмотрен вопрос об исключении величины НДС из предельных тарифов для регоператора.

«А вот если бы мы пересмотрели транспортировку, это было бы уже значительное снижение», - заключила Елена Пилипенко.

Теги: #мусорный хайп
Источник: Псковская Лента Новостей
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