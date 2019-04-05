ЖКХ

В Пскове впервые выбрали дом образцового содержания

Один из домов Пскова впервые удостоили высокой оценки «Дом образцового содержания». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, табличку «Дом образцового содержания» получило здание, расположенное по адресу: улица Розы Люксембург, дом № 30. Мероприятие по вручению заветной таблички открыл первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Талалыкин.

«Дорогие друзья, вопрос благоприятных, комфортных условий проживания граждан стал приоритетным для государства, правительства и президента. Работает проект «Городская среда». И фонд, в свою очередь, отдельно отмечает те многоквартирные дома, которые проявляют заинтересованность, ответственное отношение к своему имуществу. Жильцы этого дома, решившие отдельно оформить расчетный счет по капитальному ремонту, делают все правильно. Видно, что они ответственно относятся к своему дому, который в прекрасном состоянии. К тому же, здесь прекрасная дворовая территория, что приятно и для себя, и для детей. И мы приняли решение присвоить этому дому звание «Дома образцового содержания», - отметил Владимир Талалыкин.

На фото: первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Талалыкин и директор управляющей компании «Микрорайон № 2+» Дмитрий Гусаков

Владимир Талалыкин отметил, что сейчас таких домов в России - всего 91, в 52 регионах. Кроме того заместитель гендиректора добавил, звание «Дом образцового содержания» может получить лишь то здание, где жители активно стараются облагородить свое место жительства и регулярно взаимодействуют с управляющими компаниями.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что так оценили наш скромный труд», - ответил директор управляющей компании «Микрорайон № 2+», обслуживающей дом и прилежащую территорию, Дмитрий Гусаков и передал слово председателю совета дома Наталье Ураевой.

«Без участия коллектива дома ничего бы не вышло», - сказала Наталья Ураева.

Наталья Ураева также добавила, что на облагораживание дома не ушло «ни копейки» бюджетных средств: жители дома забрали и освоили 400 тысяч рублей, которые собрали с них на текущий ремонт, и 100 тысяч рублей - на капитальный.

Напомним, этот дом построили в 2002 году. Общая площадь здания - 6378,5 метра квадратных, количество этажей - 5, подъездов - 3. В доме проживет около 109 человек.