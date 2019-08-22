ЖКХ

Нет воды - жители Писковичей жалуются третий день подряд

В деревне Писковичи Псковского района пожаловались на то, что вода из кранов не идет третий день подряд. Об этом местная жительница Валерия Соловьева сообщила в соцсети «Facebook» 22 августа, в 17.00.

Источник: профиль Валерии Соловьевой в соцсети «Facebook»

«Да, да! Воды снова нет. Я буду писать сюда каждый раз, как ее не будет. Считайте это моим одиночным пикетом в Сети», - написала Валерия Соловьева.

Как Псковской Ленте Новостей сообщил замглавы муниципалитета Владимир Кузь, вода не шла около 1,5 часа.

«Слишком большой разбор воды. Снова. За ночь перед этим - 300 кубов! Люди так активно ей пользуются, что она не успевает поступать», - отметил Владимир Кузь.

Напомним, со слов замглавы района, 21 августа около 17.00 в деревне вода не шла по той же причине: «Слишком большой разбор воды». Однако до этого - также 21 августа - жители Писковичей уже жаловались на отсутствие воды из кранов. Ее отключили 20 августа, с 14.00, а включили лишь на следующий день, в 10.00. Тогда причиной послужили авария на участке водопровода и работы по всему этому участку, чтобы избежать других возможных аварий.