ЖКХ

В Пскове подписано постановление о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году

Постановление «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пскова в 2020 году» подписал глава городской администрации Александр Братчиков. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В документе прописано провести в 2020 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. К постановлению приложен список домов, в которых предстоит провести ремонт общего имущества, в который вошли 44 объекта.