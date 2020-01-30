ЖКХ

В псковском «Горводоканале» рассказали о своем цехе очистных сооружений канализации

В соцсети Instagram, на страничке псковского муниципального предприятия «Горводоканал», появился пост, касающийся цеха №2 - очистных сооружений канализации.

«В цехе №2 происходит очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод города, а также стоков от поселков Родина, Тямша, Писковичи. Фактическая производительность систем цеха составляет 50 - 80 тысяч кубических метров отходов в сутки, в перспективе - до 150 тысяч кубических метров в сутки. После прохождения всей технологической цепочки фильтрации, очистки и обеззараживания, очищенная вода сбрасывается в поверхностный водоем - реку Великую», - отметили представители организации.

Фото из аккаунта псковского «Горводоканала», соцсеть Instagram