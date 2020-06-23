ЖКХ

Сергей Пайст обозначил основную проблему мешкового сбора мусора в районах

В населенных пунктах, где практикуется мешковой сбор мусора, будет чисто только тогда, когда люди будут выставлять закрытый контейнер с мешком внутри. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Мешковой сбор одновременно и удобный, и нет. С одной стороны, выставил мешок - его забрали. Но, по сути, человек должен ставить контейнер, внутри которого будет находиться мешок. Только это гарантирует чистоту», - пояснил Сергей Пайст.

По его мнению, площадка, где складируются мешки должна быть закрытой, чтобы защитить пакеты от растаскивания животными.

«Порядок - это наша общая задача. Думаю, что нет большой проблемы в том, чтобы купить себе недорогой маленький контейнер. Тогда точно будет чисто», - заключил собеседник.