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Сергей Пайст обозначил основную проблему мешкового сбора мусора в районах

23.06.2020 16:37|ПсковКомментариев: 2

В населенных пунктах, где практикуется мешковой сбор мусора, будет чисто только тогда, когда люди будут выставлять закрытый контейнер с мешком внутри. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Мешковой сбор одновременно и удобный, и нет. С одной стороны, выставил мешок - его забрали. Но, по сути, человек должен ставить контейнер, внутри которого будет находиться мешок. Только это гарантирует чистоту», - пояснил Сергей Пайст.

По его мнению, площадка, где складируются мешки должна быть закрытой, чтобы защитить пакеты от растаскивания животными.

«Порядок - это наша общая задача. Думаю, что нет большой проблемы в том, чтобы купить себе недорогой маленький контейнер. Тогда точно будет чисто», - заключил собеседник.

Теги: #ТКО #мусор #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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