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Проблемы газификации нашего региона сейчас актуальны как никогда - Александр Котов

«Проблемы газификации нашего региона сейчас актуальны как никогда», - сказал в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Я это говорю отталкиваясь, прежде всего, от поручений президента РФ, которые недавно были даны соответствующим министерствам и ведомствам. Эта проблема сейчас на федеральном уровне актуализирована и, я считаю, что мы вправе ожидать, что будут приняты соответствующие меры», - продолжил Александр Котов.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о предложении партии возложить на «Газпром» весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа. Компенсировать компании затраты предполагается через предоставление мер государственной поддержки.

«Здесь важно учесть несколько аспектов: прежде всего, увеличить объем финансовых средств на проведение магистральных газопроводов для того, чтобы в каждом регионе те районы, которые еще не газифицированы, могли получить природный газ. Вторая составляющая - это строительство внутрипоселковых газовых сетей. В идеале - до фундамента каждого домовладения или фундамента многоквартирного дома, чтобы наши граждане могли с минимальными затратами подключиться к природному газу и использовать его потом для бытовых нужд», - сказал Александр Котов.

Он обратил внимание на то, что сейчас стоимость подключения к газопроводу достаточно высока, и не каждый может позволить себе такие затраты. И даже там, где есть возможность использовать природный газ, далеко не все пользуются этой услугой. «В этом случае заинтересован и наш поставщик «Газпром» потому что каждый проведенный газопровод должен работать с максимальной отдачей. Получается, у нас фактически есть потенциальные потребители, но они не используют газ по причине дороговизны подключения к газопроводу», - пояснил Александр Котов.

Он назвал инициативу «Единой России» очень своевременной. «Очень рассчитываю, что будут приняты соответствующие решения, которые позволят регионам получить соответствующую помощь и поддержку в решении двух вопросов. Это и строительство магистральных газопроводов в районах на территории региона, самим нам не потянуть эти дорогостоящие затраты. Вторая проблема - это необходимые финансовые средства на строительство внутрипоселкового газопровода, тем самым, это удешевит для граждан подключение к газу», - сказал заместитель секретаря регионального отделения партии.