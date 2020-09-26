Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
стабильный источник дохода
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Гонки по вертикали
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Корытовский парк письмо губернатору
Господдержка в Псковской области
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
В помощь бизнесу
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 26.09.2020 17:3217 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 29.09.2020 09:460 Незаконную свалку убрали в Плюссе по требованию прокуратуры 29.09.2020 09:280 В Псковской области названы крупные должники за газ 28.09.2020 23:280 После вмешательства прокуратуры гдовское учреждение культуры разобралось со своими отходами 28.09.2020 22:570 Директора гдовской УК привлекли к административной ответственности 28.09.2020 17:580 В четырех домах города Великие Луки завершен капремонт кровель
 
 
 
Самое популярное 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 28.09.2020 13:5453 Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 26.09.2020 17:3217 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 28.09.2020 06:561 В опочецком колледже зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В Псковской области названы крупные должники за газ

29.09.2020 09:28|ПсковКомментариев: 1

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 сентября 2020 года.

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова "ПТС"

373 669 292,45

348 565 325,22

  

МУП "ЖКХ" Островского района

99 473 749,97

97 410 557,43

  

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

70 738 622,61

70 108 494,01

  

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

12 466 279,48

0

  

МУП "Невельские теплосети"

17 048 627,02

16 973 545,36

  

Порховское МПТСиК

34 682 635,08

34 643 897,75

  

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

31 415 650,50

31 246 563,17

  

ООО "РайКомХоз"

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

18 416 789,54

17 835 922,76

  

МУП "Искра"

15 509 690,49

14 928 184,12

  

МП ЖКХ Дедовичского района

12 248 973,27

12 248 973,27

  

МУП "Палкинская ПМК"

2 830 381,09

2 817 382,59

  

ОАО "Уют"

796 713,63

583 181,01

  

МУП "Локнянское ЖКХ"

712 712,17

708 571,90

  

ООО "А2 Энергия"

389 569,10

0

  

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

20 610,58

0

  

МП "Печорские теплосети"

3 267,71

0

  
Теги: #долг #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 36 человек
29.09.2020, 09:560 Росгвардейцы задержали укравших виски и водку псковичей 29.09.2020, 09:460 Незаконную свалку убрали в Плюссе по требованию прокуратуры 29.09.2020, 09:370 За угрозу убить подростка житель Дедовичей отработает 200 часов 29.09.2020, 09:323 Владимир Путин призвал соблюдать связанные с коронавирусом ограничения
29.09.2020, 09:281 В Псковской области названы крупные должники за газ 29.09.2020, 09:220 Власти Москвы объявили о двухнедельных школьных каникулах 29.09.2020, 09:170 Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества из редакции газеты в Острове 29.09.2020, 09:110 В Пскове расследуют дело в отношении гражданина Киргизии, напавшего на полицейского
29.09.2020, 09:050 Во всех псковских колониях выявлены нарушения требований пожарной безопасности 29.09.2020, 08:500 Названы лучшие места для новых знакомств в отпуске 29.09.2020, 08:390 «Трезвая Россия» предлагает запретить рекламу безалкогольного пива 29.09.2020, 08:311 Почти 95 млрд рублей потребуется на увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет
29.09.2020, 08:230 Учительницей, пришедшей на урок с топором, заинтересовалась прокуратура 29.09.2020, 08:110 Оценки доступности и качества медицинских услуг в России выросли 29.09.2020, 08:001 СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа 29.09.2020, 08:000 Ученые назвали причины ошибок тестов на коронавирус
29.09.2020, 07:500 Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили поднять до 3,5 млн рублей 29.09.2020, 07:346 Россияне начали скупать лимоны и маски 29.09.2020, 07:220 Арендное жилье в России может подорожать на 8% в следующем году 29.09.2020, 07:100 Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2021 году
29.09.2020, 07:000 Мужчина заблудился в гдовском лесу 28.09.2020, 23:463 Прощай, «Раздача» - Олег Брячак попрощался с «Таблеткой» 28.09.2020, 23:280 После вмешательства прокуратуры гдовское учреждение культуры разобралось со своими отходами 28.09.2020, 23:150 Фотофакт: В Пскове запечатлели северное сияние
28.09.2020, 22:570 Директора гдовской УК привлекли к административной ответственности 28.09.2020, 22:413 Опубликованы первые проекты логотипа фестиваля «День скобаря» 28.09.2020, 22:280 В Сибири задержали псковича, устроившего погоню с ДТП и возгоранием автомобиля. ВИДЕО 28.09.2020, 22:103 Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» продлен до конца года
28.09.2020, 21:491 Псковская область приблизилась к эпидпорогу заболеваемости ОРВИ 28.09.2020, 21:355 Пациентку ужаснуло состояние постельного белья великолукской больницы 28.09.2020, 21:185 Путин призвал регионы России больше строить 28.09.2020, 20:591 Тысяча жалоб поступила от псковичей в Госинспекцию труда с начала года
28.09.2020, 20:440 Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес 28.09.2020, 20:380 Путин поручил кабмину в сжатые сроки довести до регионов все актуальные цифры по нацпроектам 28.09.2020, 20:260 Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 28.09.2020, 20:153 Потом - суп с котом: Путин призвал правительство и губернаторов не откладывать решение сложных задач
28.09.2020, 19:586 Россия отправит Молдавии полмиллиарда рублей в виде гуманитарной помощи 28.09.2020, 19:450 Общественная организация «Дети - наше будущее» провела экскурсии для творческих ребят 28.09.2020, 19:342 В Псковской области может открыться дилерский центр МАЗ 28.09.2020, 19:270 В Гдов приедут поисковики из Казани, чтобы поднять сбитый в бою самолет
28.09.2020, 19:1512 Цвет поступивших в Псковскую область новых автобусов символизирует экорегион 28.09.2020, 19:080 Два человека пострадали после столкновения УАЗ с деревом в Стругокрасненском районе 28.09.2020, 18:540 Великолучане положительно оценивают ремонт своих дворов 28.09.2020, 18:460 На «Вечер поэзии Геннадия Кононова» приглашают псковичей 8 октября
28.09.2020, 18:340 Сбербанк выпустил видеоролики о финансах на жестовом языке 28.09.2020, 18:260 Полуголого муниципального депутата задержали за убийство жены 28.09.2020, 18:120 Как найти владельца заброшенного земельного участка, напоминает Кадастровая палата 28.09.2020, 17:5915 «Мы высосаны до дна»: псковский приют для животных просит о помощи
28.09.2020, 17:580 В четырех домах города Великие Луки завершен капремонт кровель 28.09.2020, 17:410 Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-директора «Псковпассажиравтотранса» 28.09.2020, 17:360 Помощники региональных омбудсменов собрались на семинаре в Пскове 28.09.2020, 17:241 Регби на костях
28.09.2020, 17:190 Замена водительского удостоверения стала доступна еще в пяти районных МФЦ 28.09.2020, 17:100 Три попытки незаконного перемещения сигарет через границу пресекли псковские пограничники 28.09.2020, 17:010 Ремонт площади Героев-десантников и улицы Кузнецкой проведут в Пскове до конца года 28.09.2020, 17:000 Google Карты начали показывать ситуацию с коронавирусом
28.09.2020, 16:590 Курс евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года 28.09.2020, 16:430 На старт «Гонки героев» в Пскове вышли более 20 человек 28.09.2020, 16:344 Больше половины читателей ПЛН высказались против новых кругов в Пскове 28.09.2020, 16:213 Псковский губернатор занял 7 место в рейтинге активности глав субъектов в Instagram
28.09.2020, 16:162 Олег Брячак: Псковские аттракционы - груда железа, которая выработала свой ресурс 28.09.2020, 16:101 Инвестиционные агентства Псковской области и Белоруссии договорились о сотрудничестве 28.09.2020, 16:092 Путин пообещал привиться от коронавируса 28.09.2020, 15:582 Новый пешеходный светофор появится на улице Кузнецкой в Пскове
28.09.2020, 15:530 ВТБ запустил технологию найма персонала на основе искусственного интеллекта 28.09.2020, 15:530 Раритетная картина из псковского музея побывала на выставке в Санкт-Петербурге 28.09.2020, 15:450 Теплую зиму на Северо-Западе обещают синоптики 28.09.2020, 15:360 Спортсменки из Куньи заняли второе место в финале проекта «Мини-футбол - в школу»
28.09.2020, 15:251 «Фольксваген» столкнулся со скутером на площади Героев-десантников в Пскове 28.09.2020, 15:190 Интерактив: Искусственно затянута выдача стипендий 28.09.2020, 15:140 Сбер открыл первый офис нового поколения 28.09.2020, 15:103 Официальный курс евро вырос почти на два рубля
28.09.2020, 15:020 Более 200 гектаров леса повредил сильный ветер в Бежаницком районе 28.09.2020, 14:570 Опыт работы псковских ТОСов в период пандемии послужил основой для изменения законодательства 28.09.2020, 14:494 В Пскове планируют реконструкцию колеса обозрения 28.09.2020, 14:450 Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.