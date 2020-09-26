В Псковской области названы крупные должники за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 сентября 2020 года.
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
373 669 292,45
|
348 565 325,22
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
99 473 749,97
|
97 410 557,43
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
70 738 622,61
|
70 108 494,01
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
12 466 279,48
|
0
|
МУП "Невельские теплосети"
|
17 048 627,02
|
16 973 545,36
|
Порховское МПТСиК
|
34 682 635,08
|
34 643 897,75
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
31 415 650,50
|
31 246 563,17
|
ООО "РайКомХоз"
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
18 416 789,54
|
17 835 922,76
|
МУП "Искра"
|
15 509 690,49
|
14 928 184,12
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
12 248 973,27
|
12 248 973,27
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
2 830 381,09
|
2 817 382,59
|
ОАО "Уют"
|
796 713,63
|
583 181,01
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
712 712,17
|
708 571,90
|
ООО "А2 Энергия"
|
389 569,10
|
0
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
20 610,58
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
3 267,71
|
0