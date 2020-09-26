ЖКХ

Счетная палата России не видит ощутимых результатов мусорной реформы

Счетная палата России не видит ощутимых результатов реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Аудиторы ведомства выяснили, что на переработку в стране попадает не более 7% мусора, а 90% направляются на полигоны и свалки.

При этом федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть, более 700 залежей мусора в границах городов останутся еще на долгие годы, пишет «Газета.ru».

Близка к критической ситуация не только со стихийными свалками, но и с официально разрешенными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО, а это примерно около 2% в год, возможности вывоза мусора на эти полигоны будут исчерпаны в скором времени. В 32 регионах возможности полигонов для приема мусора закончатся до 2024 года, а в 17 из них еще раньше — до 2022 года, отмечается в материалах Счетной палаты РФ, пишет издание.

Анализ 67 региональных программ по утилизации показал, что только 39 регионов предпринимают попытки справиться с лавиной отходов и, например, предусмотрели мероприятия по внедрению раздельного сбора.

Как показала проверка, тарифный диапазон на услуги региональных операторов по вывозу и переработке мусора в 2019 году составлял от 244 до 1 411 рублей за один кубометр в сопоставимых регионах. Из-за недоверия к тарифам собираемость с населения платы за услуги по вывозу мусора составила 79% в 2019 году и 76% в первом полугодии 2020 года. Бизнес по утилизации ТКО может оказаться нерентабельным.

«В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах РФ, могут прекратить свои услуги», - говорится в материалах Счетной палаты.