ЖКХ

Регоператор пресек незаконное складирование строительного мусора в контейнер для ТКО в Пскове

В Пскове региональный оператор пресек попытку незаконного складирования строительного мусора в контейнер для ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

Во время мониторинга контейнерных площадок 30 сентября специалист «Экопрома» заметила машину, подъехавшую к 8-кубовому бункеру на улице Я. Райниса, 18. Из грузовика вышел мужчина и стал выгружать доски в накопитель, предназначенный для крупногабаритных отходов.

Водитель машины заявил, что он наемный рабочий: «Мне сказали - я сделал». Также он сообщил, что привез отходы из Зеленого театра.

Данные о нанимателе и совершенном правонарушении будут переданы в надзорные органы. Согласно статье 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.