ЖКХ

Замдиректора ПТС рассказал о преимуществах наружных теплотрасс

Заместитель директора по экономике и финансам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин рассказал о преимуществах наружных теплотрассах в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 ноября.

Говоря о магистральной теплотрассе на улице Инженерной, Максим Дешкин согласился с тем, что она «не очень эстетична». «Но с точки зрения технологии, любая теплотрасса, проложенная по открытому воздуху, обладает большими преимуществами, чем те, что под землей. В первую очередь, потому что это магистраль. От нее зависит отопление большого массива района. И можно визуально видеть состояние этих сетей», - рассказал он.

По его словам, любая аварийная ситуация на наружных теплотрассах может быть устранена еще до начала развития аварии. «А вот с подземной трассой это хуже получается», - заметил он.

«Я понимаю, что это неэстетично. Но это плата за надежность и бесперебойность», - добавил Максим Дешкин.