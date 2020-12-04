«Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем

«Псковские тепловые сети» в рамках рубрики «История предприятия в лицах» рассказали Псковской Ленте Новостей об электрике Вячеславе Егорове, который работает на предприятии с 1984 года.
«Вячеслава Николаевича знают практически все сотрудники нашего предприятия, - отметили в пресс-службе предприятия. - Коллеги его зовут отцом, и он без преувеличения таковым является, ведь он трудится на предприятии с 1984 года. Все это время он работает электриком. В то время все наши структурные подразделения находились в одном маленьком здании, а котельные были угольными. И было их столько, что Псков называли городом котельных и церквей. Из любой точки города можно было видеть купола храмов и трубы котельных».
Отмечается, что Вячеслав Егоров является «настоящим примером для каждого из наших сотрудников».
«Каждый из нас безумно благодарен за тот опыт и знания, которыми он делится с каждым. Совсем недавно он перенес сложнейшую операцию на сердце, и все коллеги и друзья за него очень сильно переживали, ждали его возвращения, как чуда и дождались. "Еще поработаем", - сказал он с блеском в глазах и занялся своим любимым делом, как будто и никуда не уходя», - добавили в пресс-службе предприятия.