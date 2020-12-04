ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем

«Псковские тепловые сети» в рамках рубрики «История предприятия в лицах» рассказали Псковской Ленте Новостей об электрике Вячеславе Егорове, который работает на предприятии с 1984 года.

«Вячеслава Николаевича знают практически все сотрудники нашего предприятия, - отметили в пресс-службе предприятия. - Коллеги его зовут отцом, и он без преувеличения таковым является, ведь он трудится на предприятии с 1984 года. Все это время он работает электриком. В то время все наши структурные подразделения находились в одном маленьком здании, а котельные были угольными. И было их столько, что Псков называли городом котельных и церквей. Из любой точки города можно было видеть купола храмов и трубы котельных».

«Вячеслав Николаевич невероятно добрый и светлый человек, а электрик просто от Бога, - рассказали в пресс-службе. - Нет такой задачи, которую он не смог бы решить, и такого электрического механизма, который не вернулся к работе после того, как попал к нему в руки. Он очень равнодушен ко всем наградам, званиям и регалиям, поэтому и перечислять их мы не станем. Их такое количество, что статьи будет мало. Он является свидетелем становления и развития нашего предприятия, и знает каждый кабель, трансформатор, транзистор и так далее на предприятии. Он свидетель ввода в эксплуатацию котельной СВПУ, помогал строить районную котельную, он помнит все о каждой котельной и знает, где и что находится, ведь нет такой котельной, на которой он не был и не работал».

Отмечается, что Вячеслав Егоров является «настоящим примером для каждого из наших сотрудников».

«Каждый из нас безумно благодарен за тот опыт и знания, которыми он делится с каждым. Совсем недавно он перенес сложнейшую операцию на сердце, и все коллеги и друзья за него очень сильно переживали, ждали его возвращения, как чуда и дождались. "Еще поработаем", - сказал он с блеском в глазах и занялся своим любимым делом, как будто и никуда не уходя», - добавили в пресс-службе предприятия.