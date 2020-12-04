ЖКХ

Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области

Новую программу газификации на 2021-2025 подписали с Газпромом в пятницу, 4 декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном видеообращении в инстаграм-аккаунте.



Выполнение всех обязательств перед Газпромом позволило Псковской области получить одобрение на дополнительные предложения по программе. «В пятницу программу развития подписал председатель правления Газпрома Алексей Борисович Миллер. Это огромный успех и победа для Псковской области», - заявил Михаил Ведерников.

«К 2025 году будут газифицированы все муниципалитеты региона. Магистральные газопроводы будут доведены в каждый районный центр», - подчеркнул губернатор, уточнив, что инвестиции со стороны Газпрома составят более 8 млрд рублей - это в 8 раз больше, чем за весь предыдущий период реализации программы.

На реализацию программы газификации Псковской области в 2021 году предусмотрено более 1 млрд рублей.

«Мы рассчитываем войти в список пилотных субъектов, где на федеральные средства будет реализована социальная газификация, то есть доведение газа напрямую до домовладений», - отметил губернатор.