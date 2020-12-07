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ЖКХ

В Пскове подвели итоги конкурентных закупочных процедур по объектам газификации на 72 млрд рублей

08.12.2020 13:00|ПсковКомментариев: 0

В ООО «Газпром межрегионгаз» подведены итоги закупок по программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз», открытость процедур принесла экономию в 5,4 млрд рублей.

Для организации строительно-монтажных работ, по данным на 1 декабря 2020 года, по объектам газификации было организовано 109 закупочных процедур. Большинство контрактов уже заключены, ведется строительство. В связи с тем, что планы-графики синхронизации работ газораспределительных организаций и властей регионов РФ были согласованы и утверждены до начала объявления тендеров, строительно-монтажные работы развернуты в кратчайшие сроки.

В компании отметили, что процесс проведения закупок в 2020 году был значительно изменен. Оптимизация закупочной документации, процесса проведения закупок и их открытость на «Электронной торговой площадке группы Газпромбанка» улучшили конкурентную среду и позволило принять участие в закупках и выиграть компаниям малого и среднего бизнеса, а также компаниям, представленным в регионах запланированных работ.

По результатам на 1 декабря 2020 года число генподрядчиков увеличилось в 6 раз, победу смогли одержать 30 компаний. Всего на тендеры поступило более 700 заявок. Среднее снижение начальной цены контрактов по регионам составило порядка 8%, в отдельных случаях достигая 15% и даже 20%. В итоге при общей начальной стоимости строительно-монтажных работ более чем в 72 млрд рублей, снижение цены договоров составило без малого 5,4 млрд рублей.

Теги: #конкурс #Газпром межрегионгаз Псков #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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