ЖКХ

Проект рекультивации мусорного полигона в Пскове проходит экспертизу

Проект рекультивации мусорного полигона в Пскове проходит экологическую экспертизу. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Сергей Грахов уточнил, что подготовлена проектно-сметная документация, она прошла обязательные публичные обсуждения. Сейчас проект находится на экологической экспертизе. Ведется работа по устранению замечаний, высказанных экспертами. По его словам, в конце января проект «выйдет из экологической экспертизы».

После этого будет подана заявка в министерство природных ресурсов на получение федеральной субсидии на рекультивацию, чтобы в 2023 году псковичи «забыли о свалке как о страшном сне», продолжил председатель профильного комитета.

На вопрос о дальнейшем использовании территории гость студии ответил: «Что будет потом, пока сказать затрудняюсь». После рекультивации земля должна «отдохнуть» на протяжении 15 лет, потом жители сами решат, что с ней делать дальше.

Напомним, полигон находится в пределах городской черты Пскова в непосредственной близости от жилых кварталов. Площадь около 20 га. Полигон использовался больше чем 70 лет - с середины 1940-х годов до конца 2017 года. В настоящее время в связи с тем, что полигон ТБО в Пскове закрыт, мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах Псковской области.