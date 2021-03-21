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Псковским застройщикам рекомендовали использовать стальные трубы для системы горячего водоснабжения

Псковским застройщикам рекомендовали использовать стальные трубы для системы горячего водоснабжения вместо полипропиленовых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура области по обращению одного из руководителей управляющей организации провела проверку по факту предоставления МП г. Пскова «Горводоканал» услуг водоснабжения ненадлежащего качества в многоквартирные дома г. Пскова и Псковского района.

Согласно доводам обращения холодная вода, предоставляемая в некоторые дома г. Пскова и Псковского района, в которых установлены индивидуальные тепловые пункты, не соответствует нормативным требованиям, вследствие чего в трубах горячего водоснабжения образовывается осадок (накипь).

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В рамках проверки были привлечены сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области». Согласно экспертных заключений по результатам лабораторных измерений качество воды в многоквартирных домах соответствует требованиям пункта 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По информации управления Роспотребнадзора по Псковской области основной причиной образования осадка (накипи) в трубах домов является использование полипропиленовых труб, которые в большей степени приводят к эффекту электростатического притяжения осадка.

В этой связи комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области застройщикам рекомендовано при строительстве многоквартирных домов предусматривать инженерные решения по умягчению воды или применять стальные трубы для системы горячего водоснабжения.