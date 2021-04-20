Андрей Тарасов предлагает подогревать тротуары в Пскове

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал инновационные проекты в сфере ЖКХ, которые он хотел бы внедрить.
Инновационные проекты в сфере ЖКХ связаны с очень серьезной поддержкой государства, подчеркнул гость эфира. «Мы должны быть заинтересованы в создании более экологичной системы и среды обитания», - сказал Андрей Тарасов. Он привел в пример, что в странах Балтии, например, внедрялась система уборки территории без применения реагентов.
«Ничего пока в этом плане не можем продвинуть, потому что сами жители не имеют возможности вкладываться в это, и они не видят особого экономического эффекта, пока хотя бы не появился один проект, который покажет, что те же управляющие компании могут экономить на соли и поддерживать собственного производителя — "Теплосети", которые будут заниматься этой работой более экологично», - продолжил он.
Андрей Тарасов указал на то, что кровли многоквартирных домов в Пскове «фактически стоят без дела». «Там можно размещать солнечные батареи, получать энергию. Но интегрировать ее в общую систему электроснабжения без помощи государства и без продуманной системы не получится. Тут нужно решить проблему с точки зрения науки. Может быть, подключить наши институты, которые разработают систему интеграции. Тогда это можно развивать», - сказал директор управляющей компании «Псковжилсервис».
В жаркие дни подобным путем можно производить электроэнергию в больших объемах, потому что площади кровель достаточно большие, считает Андрей Тарасов.