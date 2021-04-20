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ЖКХ

Андрей Тарасов предлагает подогревать тротуары в Пскове

20.04.2021 14:04|ПсковКомментариев: 5

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал инновационные проекты в сфере ЖКХ, которые он хотел бы внедрить.

«Хотим, но не можем, внедрять какие-то инновационные проекты, - сказал он. - Например, хотим сделать подгорев тротуаров, чтобы зимой обходится без соли. Единственное, в этом году получилось мотивировать жителей на то, чтобы они начали выбирать фонд капремонта на свой спецсчет и устанавливать систему видеонаблюдения, чтобы уменьшить расходы на вандализм, в том числе обезопасить собственную территорию. Это дало очень неплохой эффект. Это приятно. В городе немного управляющих компаний ведет с жителями такую работу, чтобы мотивировать их создавать более качественные условия жизни».

Инновационные проекты в сфере ЖКХ связаны с очень серьезной поддержкой государства, подчеркнул гость эфира. «Мы должны быть заинтересованы в создании более экологичной системы и среды обитания», - сказал Андрей Тарасов. Он привел в пример, что в странах Балтии, например, внедрялась система уборки территории без применения реагентов.

«Ничего пока в этом плане не можем продвинуть, потому что сами жители не имеют возможности вкладываться в это, и они не видят особого экономического эффекта, пока хотя бы не появился один проект, который покажет, что те же управляющие компании могут экономить на соли и поддерживать собственного производителя — "Теплосети", которые будут заниматься этой работой более экологично», - продолжил он.

Андрей Тарасов указал на то, что кровли многоквартирных домов в Пскове «фактически стоят без дела». «Там можно размещать солнечные батареи, получать энергию. Но интегрировать ее в общую систему электроснабжения без помощи государства и без продуманной системы не получится. Тут нужно решить проблему с точки зрения науки. Может быть, подключить наши институты, которые разработают систему интеграции. Тогда это можно развивать», - сказал директор управляющей компании «Псковжилсервис».

В жаркие дни подобным путем можно производить электроэнергию в больших объемах, потому что площади кровель достаточно большие, считает Андрей Тарасов.

Теги: #ЖКХ #эхо москвы в пскове #псков #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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